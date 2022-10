Veretout, critiche in Francia per un gol sbagliato. Tudor replica così

Contro l'Eintracht Francoforte Jordan Veretout non ha brillato e ha sbagliato un gol. Non è stata la prima prestazione incolore, quella del francese. Ecco perché tifosi e critica sono stati molto duri con lui e con Igor Tudor, il suo allenatore. Qualcuno, sui social, si è chiesto: "Ma Jordan è figlio del tecnico che non lo leva mai?". Figlio no, ma giocatore di cui si fida sì. Ecco perché, in conferenza, Tudor lo ha difeso così: "Jordan è un giocatore intelligente, dinamico e eccezionale e sa anticipare i momenti della partita. Ha sbagliato un gol, ma è un ottimo calciatore".