Ligue 1, Lens e Rennes blindano le piazze d'onore. In gol l'ex Udinese Fofana

PARIGI (FRANCIA) - Aspettando l'impegno della capolista PSG , protagonista dell'ultimo lunch match di Ligue 1 dell'anno in casa contro l' Auxerre , si delinea il podio prima della pausa alle spalle dello squadrone di Galtier , che chiuderà in ogni caso il 2022 saldamente in vetta.

Lens, rimonta da secondo posto. Il Rennes blinda la terza piazza

Vittoria in rimonta per il Lens di Haise, che supera 2-1 in rimonta il Clermont, con l'ex dell'Udinese Seko Fofana autore del gol del pari, e resta al secondo posto, portandosi momentaneamente a -2 dalla vetta della classifica. Stesso punteggio anche per il Rennes di Genesio, che piega il Tolosa grazie all'acuto di Kalimuendo dopo il botta e risposta tra Borigeaud e Dallinga.

