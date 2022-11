Al Khelaifi: "Superlega negazione del calcio. Ecco quanto vale il PSG"

Il Mondiale del Qatar è tristemente finito dopo appena tre partite, che hanno evidenziato l’enorme gap tecnico che separa la nazionale del ct Felix Sanchez anche dalle formazioni che non appartengono al gotha del calcio internazionale, come Ecuador e Senegal. La fine dell’avventura dei padroni di casa non ha però turbato l’entusiasmo di Nasser Al Khelaifi , presidente del PSG e dell’ECA, ancora emozionato per l’aver visto realizzarsi il sogno di ospitare la Coppa nella propria nazione.

Qatar 2022, l'entusiasmo di Al Khelaifi: "Una festa di sport e civiltà"

Intervistato da 'Marca', Al Khelaifi, che durante i Mondiali ha lasciato i propri uffici parigini per trasferirsi proprio a Doha, ha espresso tutto l’orgoglio del proprio paese, al centro dell’attenzione mondiale per 30 giorni: “Il Mondiale unisce culture e lingue e religioni. Siamo un paese piccolo, ma accogliente, i tifosi fanno festa mescolati, negli stadi non ci sono i problemi che si vedono in Europa. Accogliere persone dall’estero, aprire i nostri cuori appartiene al nostro Dna”.

"Il PSG vale 4 miliardi, ma non è in vendita"

Secca, poi, la smentita su una possibile e clamorosa cessione del PSG: “In questo Mondiale ho tifato prima di tutto per il Qatar, in secondo luogo sostengo ovviamente i giocatori del PSG - ha detto Al Khelaifi - Brasile e Argentina sono le squadre favorite, ma anche Francia, Portogallo, Germania e Spagna possono puntare a vincere. Leggere le voci sulla possibile cessione del PSG mi fa sorridere, mi è sembrato uno scherzo, così come sulla possibile partenza di Kyilian Mbappé, che ha appena rinnovato, è felice di stare con noi e noi con lui. Adesso stiamo solo per entrare nella seconda fase della nostra esperienza a Parigi, il club crescerà ancora di più: i giorni più emozionanti per noi e per i tifosi devono ancora arrivare. Certo manifestazioni di interesse per il club arrivano ed è sempre importante, ma abbiamo un progetto a lungo termine. Quanto vale il PSG? Posso dire 4 miliardi di euro, ma non è una valutazione, è solo una cifra fantasiosa".

"Superlega? Il calcio è e resterà dei tifosi"

Infine non poteva mancare la stoccata d'ordinanza ai club fautori del progetto Superlega: "Chi sostiene la Superlega ha dimostrato di non capire cosa sia davvero il calcio e il suo ecosistema.. Il calcio non è un contratto legale, na un contratto sociale, un legame indissolubule tra club e giocatori, ma soprattutto con i tifosi e la comunità mondiale che questo sport sa coinvolgere. Le proteste per strada degli stessi tifosi quando è nato il progetto hanno fatto capire subito che alla gente non interessano i vincoli legali".