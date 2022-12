Messi ha deciso resterà al Psg almeno un anno

Una promessa strappata in Qatar, forse presa dall’entusiasmo, ma anche nell’ottica, comprensibilissima, che un posto migliore per continuare a vincere, ad oggi, non c’è. La finale contro la Francia poteva essere il passo d’addio alla Seleccion , poteva privarlo di motivazioni speciali per andare avanti a perseguire record e invece la decisione presa proprio all’indomani della vittoria del Mondiale è stata in un certo senso prevedibile. Andrà avanti con il Psg , Leo Messi. Il suo contratto è in scadenza a giugno, ma una clausola in suo favore gli permette di prolungarlo per un’altra stagione, dunque fino al 2024. S’era prospettato un romantico ritorno al Barcellona o un finale di carriera negli Stati Uniti all’Inter Miami di Beckham. Nessuna delle due opzioni è stata presa però seriamente in considerazione tanto che il padre-agente, Jorge, da qualche mese era già in trattativa con il Psg per il rinnovo. C’è l’accordo sulla parola, garantisce Le Parisien, manca la firma che arriverà quando il campione del Mondo tornerà dall’Argentina dopo aver festeggiato a dovere la ‘Tercera’. E la sorpresa potrebbe essere un accordo per più di una stagione.