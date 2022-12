Galtier: "Tra Messi e Mbappé c'è grande rispetto"

In conferenza stampa, il tecnico del Psg Galtier ha annunciato quando si rivedrà Messi in campo: “Leo ha fatto un grandissimo Mondiale. Per la sua vittoria, perché è argentino, è dovuto tornare anche lui in Argentina per i festeggiamenti, le cerimonie, e abbiamo deciso che avrebbe sarebbe stato fuori fino al 1 gennaio, quindi verrà a raggiungerci, o il 2 o il 3, per poter riprendere ad allenarsi con noi. Avrà tra i 13 e 14 giorni di recupero”.