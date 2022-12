Navas ingrassato durante le vacanze? La risposta social della moglie

PARIGI (FRANCIA) - Il portiere del Paris Saint-Germain Keylor Navas continua a far parlare di sé. Su Twitter sta infatti circolando una foto che ritrae il 36enne portiere costaricano con la faccia gonfia e accusato di essere fuori forma. "Deve aver trascorso delle buone feste di fine anno", scrive una pagina calcistica su Twitter che ironizza sulla condizione fisica non proprio impeccabile, secondo molti, dell'estremo difensore parigino. Un tweet e un'immagine diventati presto virali sui social tanto da scatenare la pronta reazione della moglie di Navas .

La moglie di Navas spegne le polemiche

Le immagini social, in molte occasioni, possono essere fuorvianti e non corrispondenti alla realtà come nel caso di Keylor Navas. Una tesi sostenuta con forza anche dalla moglie del calciatore, Andrea Salas, che ha respinto al mittente le accuse nei confronti del marito, secondo molti 'appesantito' e fuori forma dopo le festività natalizie. L'ex modella costaricana ha zittito i critici con un post su Instagram che ritrae lei ma soprattutto Navas a torso nudo, con tanto di addominali scolpiti e ben in vista. “Buonanotte”, ha commentato un'ironica Andrea Salas che ha dunque spento sul nascere ogni polemica riguardante il marito.