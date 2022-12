Psg, ripartenza da brividi: Mbappé segna il gol vittoria al 96', Neymar espulso

PARIGI - Riparte anche la Ligue 1 dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar , riprendendo dalla 16ª giornata. Ripartenza più complicata di quanto ci si aspettasse per il Psg , che batte lo Strasburgo per 2-1 grazie al rigore realizzato da Mbappè al 96' . Protagonista in negativo Neymar , che riceve due gialli in meno di un minuto lasciando i suoi in 10.

La Classifica della Ligue 1

Psg, ripartenza con il brivido: Mbappé salva Galtier al 96'

Nonostante il Mondiale, Galtier ha a disposizione i suoi giocatori chiave con Mbappè e Neymar dal primo minuto. Assente Messi, mentre tra i titolari spicca il giovane Bitshiabu (17 anni) che prende il posto di Hakimi, in panchina. Il Psg gioca per mantenere le distanze dalle inseguitrici in classifica, e dopo un quarto d'ora è già in vantaggio: cross forte di Neymar e colpo di testa di Marquinhos per la rete che sblocca la gara. Sembra una partita facile per i parigini, ma l'avvio della ripresa è da incubo. Al 51' arriva il pareggio dello Strasburgo, con Verratti che regala il pallone a Thomasson che fa partire un cross insaccato involontariamente da Marquinhos. Psg nervosissimo, con Neymar che riceve un giallo al 61' per una manata a Thomasson. Dopo pochi secondi arriva già il secondo giallo per l'attaccante brasiliano per simulazione: Neymar espulso e lascia il Psg in 10. Assalto del Psg nel finale, con Mbappè che ci prova in tutti i modi ma lo Strasburgo si chiude nella sua metà campo e non lascia spazi. Caos negli ultimi secondi: al 94' Mbappé si ritrova da solo contro il portiere avversario ma cade per una trattenuta di Nyamsi, intanto Marquinhos segna ma il gol viene annullato per il fischio immediato dell'arbitro che assegna calcio di rigore. Dal dischetto si presenta ovviamente il fuoriclasse francese che non sbaglia e all'ultimo secondo regala una sudatissima vittoria al Psg. Ripartenza da brividi per la squadra di Galtier.

Psg-Strasburgo, tabellino e statistiche

Ligue 1, gli altri risultati

Nelle altre partite, spicca il successo esterno del Monaco che si è imposto 3-2 contro l'Auexerre. Protagonista della sfida Eliesse Ben Seghir, classe 2005 che entra nel secondo tempo (debutto in Ligue 1) siglando un doppietta. Vittoria dell'Ajaccio che ha battuto l'Angers per 1-0. Vince anche il Lione che batte 4-2 il Brest. Pareggio a reti bianche invece tra Troyes e Nantes. Infine vince anche il Lille di Fonseca, che batte il Clermont per 2-0. Un rigore di Angel Gomes nella ripresa e il raddoppio di Bayo bastano all'allenatore ex Roma, che si portà al sesto posto con 29 punti.