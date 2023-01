Lorient, la maglia con i tatuaggi dei tifosi va a ruba!

LORIENT (FRANCIA) - Il Lorient e il suo fornitore di attrezzature Umbro hanno svelato e messo in vendita nella giornata di ieri una nuova maglia, basata sui tatuaggi dei tifosi dei 'Merluzzi'. Il nuovo ed eccentrico modello è stato indossato lo scorso 29 dicembre, in occasione del match casalingo degli arancioneri allo stadio 'Moustoir' contro il Montpellier. Una maglia che però ma non ha portato troppa fortuna: il Lorient ha infatti perso l'incontro con il punteggio di 2-0.