Fonseca sbotta contro i suoi tifosi al Lille: “Cosa fischiano?”. Poi la minaccia

È un Paulo Fonseca arrabbiato e deluso quello dopo il pareggio per 1-1 tra il suo Lille e il Reims, che ha bloccato la scalata in classifica dopo due vittorie di fila. Più che per il risultato finale, l'ex tecnico della Roma si è infuriato per i fischi che sono arrivati dagli spalti dai proprio tifosi . Nel post-partita il tecnico ha sfogato così tutta la sua frustrazione : "Siamo delusi. Tutti nello spogliatoio hanno capito cosa è successo. Dobbiamo essere più efficienti e segnare le opportunità che possiamo creare. Ma devo confessare un'altra cosa. Sono molto deluso dai nostri tifosi . Ci hanno sempre sostenuto fino ad ora in ogni momento, ma oggi hanno fatto il contrario proprio quando la squadra aveva bisogno di loro. Non sono abituato a questo. Non penso sia corretto".

Ligue 1, Tudor vince ancora: Marsiglia terzo. Si ferma Fonseca

Fonseca minaccia: "Io posso andarmene"

"Nel primo tempo, quando la palla è arrivata a Lucas (Chevalier, il portiere), hanno iniziato a fischiare la squadra. Lo stesso nel secondo tempo". Infine, Fonseca ha lasciato una dura minaccia per il futuro: "Se i giocatori giocano così è perché glielo chiedo io. Se c'è un colpevole sono io. Se devono protestare, che sia contro di me, non contro i giocatori. Ma penso che sia ingiusto. Se non sono contenti del nostro modo di giocare, c'è solo una soluzione: che parlino con il presidente. Se non sono contenti del modo in cui stiamo giocando, io posso andarmene. È molto semplice per me e sono molto, molto deluso da questa situazione".