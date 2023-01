Messi torna a Parigi: la reazione del fratello di Mbappé fa tremare il Psg

PARIGI - Messi è tornato a Parigi da campione del mondo tra gli abbracci dei compagni di squadra e il saluto caloroso dei tifosi del Psg. Un ritorno in grande stile, come sognava Leo, osannato quando è sceso in campo per il primo allenamento del 2023: gli hanno concesso la passerella d'onore, con i compagni schierati in due file per far sfilare in mezzo il fenomeno argentino. Un'accoglienza davvero bella, ma forse non tutti erano entusiasti nel rivederlo e celebrarlo.