Ligue 1, il Marsiglia di Tudor vince ancora: sesta di fila, segna Veretout

Il Marsiglia di Tudor non si ferma più e nella 19ª giornata di Ligue 1 trova la sesta vittoria consecutiva. La squadra dell'ex Juve e Hellas Verona si impone sul Lorient con un 3-1 firmato da Kolasinac, l'ex Inter Sanchez e e l'ex Roma Veretout. In campo titolare il nuovo acquisto Malinovskyi. Continua l'inseguimento al secondo posto: il Marsiglia si trova attualmente terzo a -2 dal Lens, che ha battuto l'Auxerre con una rete di Frankowski. Infine frena il Lione, sconfitto in casa per 2-1 dallo Strasburgo.