Ligue 1, il Psg cade a Rennes: campionato riaperto

Nel lunch match della domenica di Ligue 1, il Lille travolge 5-1 il Troyes con le doppiette di Bayo e David e il gol di Virginius. Balde per la bandiera ospite. Da segnalare l'infortunio, che pare serio, dell'ex Napoli Ounas, uscito in barella. Nel pomeriggio bella vittoria esterna del Clermont, che passa 2-1 sul campo dell'Angers con i gol di Rashani, Neto Borges e Boufal, 0-0 tra Reims e Nizza, mentre il Nantes espugna Montpellier per 3-0 in un match interrotto al 17' dopo il lancio di fumogeni a opera della tifoseria di casa : in gol Girotto, Mostafa Mohamed e Blas. Non vanno oltre l'1-1 Tolosa e Brest (Moune, Aboukhlal), dilaga il Monaco, che spazza via l'Ajaccio con un esagerato 7-1 (tripletta di Ben Yedder e doppietta di Embolo) e sale al quarto posto in classifica.

