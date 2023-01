Mbappé, l’incredibile confessione dell’allenatore avversario durante la partita

RENNES (FRANCIA) - Sconfitta amara per il Psg a Rennes. I campioni di Francia in carica cadono 1-0 al 'Roazhon Park' contro i rossoneri padroni di casa: il gol di Traore al 65' condanna i ragazzi di Galtier al secondo scivolone consecutivo in trasferta, permettendo così al Lens secondo di accorciare il distacco a soli 3 punti dalla capolista. L'attenzione di tutti però verte su Kylian Mbappé, protagonista di un momento unico al momento del suo ingresso in campo al 56': Bruno Genesio, l'allenatore del Rennes, si avvicina all'asso vice campione del mondo prossimo all'ingresso in campo al posto di Ekitike e gli ha parlato all'orecchio. Cosa si sono detti?