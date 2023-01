Psg beffato al 96': rosso a Verratti, solo un pari con il Reims

Rosso a Verratti

Dopo una volée troppo alta di Messi in avvio (3') il Psg va in sofferenza, viene salvato un paio di volte da Donnarumma (che sbarra la strada a Balogun e poi a Munetsi) e arriva indenne all'intervallo grazie anche all'imprecisione dei calciatori ospiti (specchio mancato da Ito e poi ancora da Balogun e Munetsi). Negli spogliatoi il tecnico Galtier si fa evidentemente sentire perché il Psg, con Verratti dentro al posto di Vitinha, ha un approccio migliore e passa a inizio ripresa: un tiro di Messi viene respinto dal compagno di squadra Hakimi e la palla arriva Neymar, che dribbla il portiere ospite Diouf e fa 1-0. Il Reims però reagisce e spera invano al 55' quando l'arbitro assegna un rigore poi tolto dopo il richiamo del Var all'arbitro, che però punisce con il cartellino rosso (sempre su segnalazione del Var) un tackle su Ito da parte di Verratti, la cui partita dura così appena un quarto d'ora. Nonostante l'inferiorità numerica il Psg sfiora però il raddoppio al 64' su azione da corner, con Diouf che si salva con l'aiuto del legno sul colpo di testa di Sergio Ramos e Flips che respinge sulla linea una seconda conclusione del difensore spagnolo. All'83' è invece Messi a fallire con il destro il raddoppio a tu per tu con Diouf e l'errore della 'Pulce' si rivelerà pesante di lì a poco. Se Van Bergen manca di un soffio la porta al 90' infatti, non manca invece il bersaglio Balogun che in pieno recupero supera in velocità Sergio Ramos e batte Donnarumma, regalando un pari ormai insperato al Reims. Una beffa dura da digerire per il Psg, che non riesce ad approfittare dei mancati successi delle inseguitrici negli anticipi e resta così a +3 sul Lens (1-1 a Troyes nell'anticipo) e a +5 sul Marsiglia (1-1 contro il Monaco).

Psg-Reims 1-1: statistiche e tabellino

Lione corsaro, Lille ko a Nizza

Negli altri match di oggi (domenica 29 gennaio) vittoria per 2-0 del Lione sul campo dell'Ajaccio: con una rete per tempo (prima Lepenant e poi Lacazette) la formazione di Laurent Blanc ritrova il successo dopo tre turni di digiuno e sale a 28 punti in classifica, mentre la compagine giudata da Pantaloni resta ferma a quota quota 15. Dopo 13 risultati utili di fila invece si ferma il Lille dell'ex tecnico romanista Paulo Fonseca (ora settimo in classifica), che senza l'ex napoletano Ounas (ai box per infortunio) perde di misura sul campo del Nizza (solo panchina per il difensore italiano Viti): a decidere la sfida dell'Allianz Riviera il gol segnato da Laborde al 34'.

Ligue 1: la classifica

Le altre partite

Vittoria corsara del Montpellier che vince sul campo dell'Auxerre (0-2): la gara si accende nel secondo tempo con la doppietta di Mavididi. Tra le mura amiche del Francis-Le Blé, poi, il Brest cala il poker contro l'Angers: nella prima frazione con i gol di Le Douaron e Mounie, nella ripresa poi Honorat e Lees-Melou firmano le reti del definitivo 4-0. Reti inviolate invece nel match tra Clermont e Nantes (0-0), mentre il Tolosa festeggia i tre punti conquistati nella trasferta vinta in rimonta sul campo dello Strasburgo (1-2): padroni di casa in vantaggio nei primi minuti di gara con Gameiro ma subito raggiunti da Dallinga, con gli ospiti che poi prendono il sopravvento dopo l'intervallo e trovano il definitivo sorpasso ancora con Dallinga.

Ligue 1: risultati, tabellini e calendario