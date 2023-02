"Mbappé, l'infortunio è grave: rischia di saltare Psg-Bayern Monaco"

PARIGI - In casa Psg preoccupano le condizioni di Kylian Mbappé, uscito al 21' nella partita di Ligue 1 contro il Montpellier, vinta dalla squadra di Galtier 3-1, dopo aver sbagliato anche due rigori. È stata una vera e propria notte da incubo per la stella ex Monaco, finito ai box per un grave infortunio muscolare: secondo L'Equipe, gli esami a cui si è sottoposto l'attaccante francese hanno evidenziato una lesione della coscia sinistra che dovrebbe tenere fermo Mbappé almeno per tre settimane.