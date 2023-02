Ligue 1, magia di Messi e il Psg batte in rimonta il Tolosa

PARIGI (Francia) - Il sabato di Ligue 1 si apre con la vittoria in rimonta della capolista Psg , che ribalta il risultato con il Tolosa e allunga in vetta aspettando i match di Marsiglia e Lens .

Prima Hakimi, poi la perla di Messi

Pomeriggio meno semplice del previsto per la squadra di Galtier, priva degli infortunati Mbappé e Neymar. Al Parco dei Principi è addirittura il Tolosa ad osare per primo, portandosi in vantaggio con Van den Boomen al 20'. L'ex interista Hakimi rimedia però prima dell'intervallo, firmando il pari. Nella ripresa è poi Messi a firmare il sorpasso, con un gol partita "dei suoi": morbida conclusione a giro e tre punti fondamentali per lasciarsi alle spalle le inseguitrici.