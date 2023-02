Ligue 1, harakiri Marsiglia con il Nizza, solo pari per il Lens: gode il Psg

MARSIGLIA (Francia) - Si perde sul più bello il Marsiglia di Igor Tudor , che non approfitta della sconfitta del Lens e addirittura scivola a -8 dal Psg capolista . L'OM crolla in casa contro il Nizza , che passa 3-1 al Velodrome , nonostante la rete dell'ex Atalanta Malinovsky .

Il Lens inciampa ancora: solo un pari con il Brest

Continua il momento no del Lens, 2 punti nelle ultime 3 partite, che perde terreno nei confronti non solo del Psg capolista, ma anche dal Marsiglia, che ha messo la freccia nell'ultimo turno, andandosi a prendere il secondo posto. Gradit a sette minuti dalla fine evita la sconfitta con il Brest, che si erano portato in vantaggio con Le Douaron.

Il Monaco difende il quarto posto, acuto Nantes, rimonta Strasburgo

Senza essere nella scia delle prime tre, il Monaco continua a difendere il quarto posto, trincerando la zona Champions. La squadra del Principato passa 2-0 sul campo del Clermont, grazie alle reti di Mariapan e di Embolo. Negli altri match di giornata, bella vittoria per il Nantes, eurorivale della Juventus in Europa League, che regola a domicilio l'Ajaccio con i gol di Guessand e di Blas. Nelle retrovie, pesante successo dello Strasburgo, che con una doppietta di Habib Diallo, supera il Montpellier e si porta a -1 da una zona salvezza, che sembrava irraggiungibile. Finiscono a reti bianche le sfide tra Auxerre e Reims e tra Lorient e Angers.

