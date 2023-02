Donnarumma si confessa tra Milan, Psg e Navas: "Non riguardava solo me..."

ROMA - Lunga intervista di Gigio Donnarumma a "L'Equipe": il portiere del Psg ha raccontato l'arrivo in Francia dopo la vittoria all'Europeo, per giocarsi il posto con Keylor Navas: "Sono esperienze che ti aiutano, che ti fanno crescere, soprattutto quando sei giovane. Non è stato facile, Devi sapere come gestire la situazione e farti trovare pronto ogni volta che giochi. Con Keylor andavamo d'accordo, siamo due bravi ragazzi, l'abbiamo presa bene ed entrambi cercavamo di aiutare la squadra, che è l'unica cosa importante, ma è normale che fosse complicato- Non riguardava solo lui o me, ma tutta la squadra". Ma, secondo Donnarumma, non sono state le pressioni eccessive a fargli commettere al Bernabeu quell'errore che costerà l'eliminazione in Champions per mano del Real: "Ho vissuto quella partita come tutte le altre. Non mi sentivo in colpa, ma molto deluso. Vinciamo tutti insieme e perdiamo tutti insieme. Quella partita non è andata bene, dobbiamo voltare pagina e dare tutto per vincere ancora, a partire dalla prossima sfida col Bayern. Quest'anno il mister ha stabilito una gerarchia chiara e lo ringrazio per la fiducia. Che fosse Keylor o il sottoscritto, una scelta andava fatta. Era importante per tutti", ha concluso Donnarumma.