Ligue 1, si ferma la risalita del Lione: l'Auxerre vince in rimonta

AUXERRE (FRANCIA) - Si ferma ad Auxerre la risalita del Lione , rimontato e sconfitto 2-1 nell'anticipo della 24ª giornata di Ligue 1 dopo i 10 punti ottenuti nei precedenti quattro turni di campionato (a cui vanno aggiunti le due vittorie ottenute in Coppa di Francia contro lo Chambery e poi contro il Lille ai rigori ).

Auxerre-Lione 2-1: statistiche e tabellino

Il sorpasso nella ripresa

Allo 'Stade de l'Abbé-Deschamps' fanno infatti festa i padroni di casa, che nel primo tempo vengono puniti da Moussa Dembélé (che 36' supera l'ex portiere interista Radu) ma nella ripresa ribaltano il risultato con un micidiale uno-due: prima arriva il gol del pari firmato da Perrin su rigore (51') e poi la rete del sorpasso siglata da Jubal (53'). Dopo due pari di fila l'Auxerre trova così un successo pesante che spezza un 'digiuno' che in campionato durava da 10 giornate e consente il momentaneo aggancio allo Strasburgo e all'Ajaccio, a -1 dal Troyes e dunque dalla zona salvezza, mentre il Lione di Laurent Blanc resta per ora fermo in nona posizione.

Ligue 1: la classifica

Ligue 1: tabellini, risultati e calendario