Vittoria importantissima per lo Strasburgo, che in casa batte per 2-1 l'Angers. Decide la sfida la doppietta di Diallo, che porta i padroni di casa a +2 sulla zona spareggi. Agli ospiti non basta il calcio di rigore trasformato da Bentaleb: la squadra dell'ex Napoli Ghoulam rimane ultima in classifica. Infine nel sabato della Ligue 1 c'è il pareggio senza reti tra Nizza e Reims. Il Nizza di Ramsey rimane a 3 punti dal sesto posto.