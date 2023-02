Il Psg è una polveriera, Mbappé non ci sta: "Frecciata? Ecco a chi mi riferivo"

Non sono mancate le polemiche la scorsa settimana dopo la pubblicazione delle immagini che vedono Neymar giocare a poker dopo la sconfitta rimediata dal PSG contro il Bayern Monaco in Champions League . Un gesto, quello del calciatore brasiliano, che non è stato particolarmente accettato dai sostenitori francesi. Poche ore dopo c'è stata una dichiarazione di Mbappé che in molti pensavano fosse indirizzata proprio al compagno di squadra.

La precisazione di Mbappé

Mbappé nei giorni scorsi ha consigliato ai compagni di "mangiare e dormire bene". Un invito che in molti hanno ipotizzato che fosse indirizzato proprio a Neymar dopo il caso legato al poker. Il vicecampione del Mondo ha smentito queste voci, sottolineando che "non era affatto un suggerimento per Neymar. Nel contesto attuale, abbiamo bisogno di tutto tranne che di suggerimenti. È davvero un consiglio per tutti. Spero che Ney torni presto perché è un calciatore fondamentale per noi". L'attaccante brasiliano, infatti, si è infortunato nel corso del match vinto ieri dal Paris Saint Germain contro il Lille per 4-3.