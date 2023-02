Messi rischia grosso, la foto della caviglia è impressionante: "Ma come ha fatto?"

Messi e quel movimento della caviglia

Al momento della battuta del calcio piazzato dal quale è poi nato il gol che ha messo in ginocchio il Lille, la caviglia destra di Messi sembra piantarsi nel terreno di gioco. Un movimento innaturale che avrebbe potuto provocare all'argentino un serio infortunio per la posizione della caviglia stessa. L'asso argentino non sembra però aver accusato alcun dolore o fastidio nella battuta del calcio di punizione, esaltando i suoi fan. "La più grande caviglia di tutti i tempi", scrive un utente sui social, seguito a ruota da un altro che scherza così: "Non penso che sia una tecnica, penso che sia una caviglia arrotolata".