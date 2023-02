Clamoroso al Psg: "Galtier rischia l'esonero, ecco chi potrebbe sostituirlo"

PARIGI (FRANCIA) - Sarebbe sempre più in bilico la posizione di Christophe Galtier alla guida del Psg. Secondo la stampa francese il tecnico ingaggiato la scorsa estate dal club campione di Francia rischierebbe infatti l'esonero in una stagione fin qui altalenante: dall'eliminazione in Coppa di Francia alla sconfitta casalinga nel match d'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco che compromette ogni velleità di passaggio del turno. Anche in Ligue 1, nonostante il primato in classifica e la recente vittoria al cardiopalma contro il Lille di Paulo Fonseca decisa da una prodezza da urlo di Messi, il Psg non avrebbe entusiasmato i vertici del club che, negli ultimi giorni, avrebbe sondato il mercato degli allenatori.