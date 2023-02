Ligue 1, il Psg saluta e se ne va: Mbappé e Messi distruggono il Marsiglia

Marsiglia-Psg 0-3, tabellino e statistiche

Moffi e il figlio di Thuram affondano il Monaco

La serie positiva in campionato del Monaco si esaurisce nel derby della Costa Azzurra, nettamente vinto dal Nizza, che si impone grazie alla doppietta di Moffi e alla rete di Khephren Thuram, figlio di Lilian e finalmente protagonista.

Monaco-Nizza 0-3, tabellino e statistiche

Ligue 1, gli altri risultati

Vittoria per l'Ajaccio che, tra le mura amiche, batte in rimonta Troyes per 2-1. Nel primo tempo gli ospiti trovano il vantaggio con Balde al 23', ma nella ripresa i padroni di casa suonano la carica e ribaltano il risultato con le reti di Belaili e El Idrissy. Sorride anche il Reims che archivia la pratica Tolosa con un rotondo 3-0. Nel primo tempo aprono le danze Ito e Munetsi.Nella seconda parte della gara i padroni di casa non tolgono il piede dall'acceleratore e Abdelhamid fissa il risultato sul definitivo 3-0. Finisce con un pareggio lo scontro tra Clermont e Strasburgo. Gli ospiti trovano il vantaggio nella prima frazione di gara con Diallo, mentre nel secondo tempo Rashani riporta in parità il risultato. Grazie ad un gol di Raveloson, l'Auxerre batte 1-0 il Lorient. Chiude infine il Rennes che vince 1-0 sul campo del Nantes, grazie alla zampatavincente messa a segno da Doku al 20'.