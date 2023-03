Ligue 1, frenata Nizza: con l'Auxerre finisce 1-1

NIZZA (Francia) - Nizza e Auxerre si dividono la posta in palio pareggiando per 1-1 nell'anticipo della 26ª giornata di Ligue 1. Ospiti in vantaggio con Hein al 36', poi Laborde pareggia i conti nel recupero del primo tempo dopo aver sbagliato pochi minuti prima un calcio di rigore. Il Nizza resta settimo in classifica con 42 punti, mentre l'Auxerre sale a quota 22.