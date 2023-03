Ligue 1, ancora Messi e Mbappé: il Psg piega il Nantes e vola a +11 sul Marsiglia

PARIGI (Francia) - Un po' pensando al retour match di Champions League con il Bayern, un altro po' con la testa alla Ligue 1, che la squadra di Galtier ha forse messo in ghiaccio dopo stasera: il Psg supera 4-2 il Nantes e vola a +11 sul Marsiglia, ipotecando ormai il titolo francese. Come da "tradizione" in questa stagione, nulla di semplice per i parigini, che si portano avanti di due gol con Messi e l'autorete di Hadjam, per poi subire il ritorno ospite firmato da Blas e Ganago, prima della rete decisiva di Pereira.