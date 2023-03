Donnarumma ancora nella bufera: la papera sul gol fa infuriare i tifosi del Psg

PARIGI - Nonostante qualche difficoltà, il Psg è riuscito a battere il Nantes nell'ultima partita di Ligue 1. I parigini, infatti, dopo aver segnato i primi due gol sono stati raggiunti nel punteggio, portandosi poi nuovamente in vantaggio con il punteggio definitivo di 4-2. A far discutere però è il primo gol del Nantes, propiziato da una papera di Donnarumma , attaccato ancora una volta dai tifosi per i suoi errori in porta.

Ligue 1, ancora Messi e Mbappé: il Psg piega il Nantes e vola a +11 sul Marsiglia

Donnarumma, la papera e i commenti sui social

Al minuto 31, Blas si trova sulla fascia sinistra al limite dell'area. L'attaccante ha provato uno strano tiro-cross, che è riuscito a sorprendere il portiere azzurro proprio sul suo palo. Un grossolano errore che i tifosi non hanno perdonato a Donnarumma nonostante la vittoria sui social: "La difesa del PSG è un disastro e Donnarumma si contraddistingue solo per i suoi errori da far rizzare i capelli", si legge sui social in uno dei tantissimi commenti. Non c'è pace per Donnarumma, già duramente attaccato dopo l'errore in Champions League contro il Bayern Monaco.

