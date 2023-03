Dugarry shock su Neymar: la frase sull'infortunio gela lo studio

PARIGI (FRANCIA) - Il Psg dovrà fare a meno di Neymar fino al termine della stagione. Il numero 10 brasiliano, infortunatosi alla caviglia destra, sarà sottoposto a "un'operazione di riparazione dei legamenti, per evitare un rischio maggiore di recidiva", come annunciato dal club parigini, precisando che non riprenderà gli allenamenti prima di tre-quattro mesi . Secondo Christophe Dugarry , intervenuto durante la trasmissione radiofonica 'Rothen s'enflamme' su Rmc Sport, il ko dell'ex Barcellona faciliterà e non poco i programmi del club parigino.

Neymar, la frase di Dugarry gela lo studio

L'ex attaccante di Milan, Bordeaux e Barcellona pronuncia una frase che gela lo studio: "Sono felice per il Psg che Neymar sia infortunato", afferma Dugarry tra lo stupore dei presenti. "Penso che sia un'incredibile possibilità per Christophe Galtier. A un certo punto - spiega l'ax centravanti del Milan nella stagione 1996/97 - avrebbe dovuto avere il coraggio di togliere Neymar, era l'unica soluzione. Questa squadra è molto più bilanciata a cinque dietro, con tre centrocampisti e Mbappé-Messi davanti". Alla disamina tattica segue poi un'altra clamorosa frase del campione del mondo 1998 che non le manda a dire: "Neymar non lo vedo più. Non ce la faccio più. Lo trovo insopportabile nel suo dribbling, nel suo atteggiamento. Non lo voglio vedere più in campo, mi stanca".

