PARIGI - Il 19° gol in Ligue 1 (il 31° in stagione) di Mbappé salva il Psg e regala a Galtier tre punti al 90' in casa del Brest: finisce 2-1 per il Paris Saint-Germain, fino all'ultimo tenuto sul pari (a segno Soler e Honorat) e poi trascinato alla vittoria dal guizzo del fenomeno francese, che salta il portiere e deposita in rete. I parigini così salgono a 66 punti, al momento a +11 sul Marsiglia. Finisce 0-0 invece tra Auxerre e Rennes nell'altro anticipo della 27esima di campionato.