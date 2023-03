Negli anticipi del sabato della 28ª giornata di Ligue 1, vittorie pesanti per Lens e Lille. La squadra di Haise travolge per 3-0 il fanalino di coda Angers con il gol di Fofana e la doppietta di Openda, che valgono il secondo posto alle spalle della capolista PSG, mentre quella dell'ex romanista Fonseca passa a Tolosa grazie all'autorete di Lukeba e al raddoppio di Lacazette per un successo da quinto posto.