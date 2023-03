Donnarumma chiede scusa dopo la figuraccia con il Psg: "Manca carattere"

Prima l'eliminazione in Coppa di Francia, quella in Champions League, poi la sconfitta casalinga contro il Rennes. Continua il momento negativo per il Paris Saint Germain, uscito tra i fischi del pubblico al termine dell'utlimo turno in Ligue 1. Gigi Donnarumma, numero uno dei parigini, ha chiesto scusa ai tifosi: "E' stata una partita dura, con alcuni giocatori adattati. Ma non cerchiamo alibi. Dovevamo vincere, purtroppo non è andata così. Ci dispiace per il pubblico che ci supporta sempre. Ora rialziamo la testa, andremo in Nazionale, ma torneremo e daremo il massimo", ha dichiarato l'ex milanista.