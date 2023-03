Donnarumma sotto attacco per una papera clamorosa: è bufera in Francia

Gigi Donnarumma resta nel mirino della critica. Le ultime prestazioni del portiere azzurro con la maglia del Paris Saint Germain, non sono piaciute a Fabien Barthez. L'ex portiere, campione del Mondo con la Francia nel 1998, è molto critico, con i portieri che hanno una struttura fisica simile a quella dell'ex rossonero. "Da quattro o cinque anni troppi allenatori preferiscono portieri da 1 metro e 95 o più che occupano lo spazio. Non ho nulla contro, anche perché il migliore al mondo, Courtois, è alto 2 metri. Ma la formazione francese e non solo, ormai produce portieri formattati e privi di creatività, sacrificando quei portieri che magari misurano 1 metro 85, senza offrire loro una chance" ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Le Parisien.