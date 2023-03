Evra e la stoccata al Psg: “Non vincerà mai la Champions perché…”

"Ecco perché il PSG non vincerà mai la Champions"

Evra si è espresso così ai microfoni di RMC Sport: "Ho un solo problema a Parigi: disimballiamo il tappeto rosso a tutti", spiega Evra. "Arrivi, alcuni giocatori non hanno nemmeno dieci partite di Champions League… Fu Dani Alves all'epoca a dirmi: 'Ma Pat, non vinceranno mai la Champions League. Andiamo, siamo rockstar. Sugli spalti non vedi Bernard Lamas, ma Kardashian e compagnia. È un club dello spettacolo. Il calcio non è la priorità, no. Dopo che Nasser (Al-Khelaïfi) ha preso il club, stanno facendo un lavoro enorme. Ma la comunicazione, quando vado a vedere una partita a Parigi, è per vedere un concerto. Sono in VIP, champagne, petit fours... Ma ragazzi, dove sono gli anziani? Quando vai allo United, sulla poltrona c'è scritto Evra, il nome delle leggende... Non c'è Leonardo Di Caprio che verrà a vedere la partita, non siamo a Hollywood".