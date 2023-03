MARSIGLIA (FRANCIA) - Il Marsiglia frena con il Montpellier nell'anticipo della 29esima giornata di Ligue 1 e regala l'assit al Psg di allungare ulteriormente in classifica. L'OM non va oltre l'1-1 in casa: ospiti avanti con Nordin al 12', poi pareggio al 44' di Guendouzi su rigore. Nella ripresa però la squadra di Tudor non riesce a ribaltare il risultato e perde l'occasione di accorciare sul Paris capolista, che ora può scappare a +9. Marsiglia secondo con 60 punti, Montpellier 11° con 37.