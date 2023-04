Assist Ghoulam, ma contro Ramsey finisce in parità. Ok il Lilla

ROMA - Nell'anticipo di Ligue 1 vince il Lilla dell'ex tecnico romanista Fonseca, che tra le mura amiche del Pierre-Mauroy batte 3-1 il Lorient (che chiude in dieci uomini per l'espulsione di Abergel al 79') e raggiunge il quinto posto in classifica. La sfida invece tra l'Angers di Ghoulam (autore di un assist) e il Nizza di Ramsey finisce in parità, 1-1. Il Brest supera il Tolosa per 3-1, vittoria casalinga anche per il Clermont con il risultato di 2-1 sull'Ajaccio, mentre il Reims vince in trasferta 3-0 sul campo del Nantes.