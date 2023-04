Clamoroso, Messi fischiato ancora dai tifosi del Psg!

PARCO DEI PRINCIPI (PARIGI) - Di nuovo, ci risiamo. Le voci che vorrebbero un clamoroso ritorno di Lionel Messi al Barcellona sono arrivate ovviamente alle orecchie dei tifosi del Psg. Il fuoriclasse argentino, attuale campione del mondo con l'Albiceleste, è stato sommerso dai fischi dei tifosi parigini al momento della lettura delle formazioni in occasione della gara di questa sera contro il Lione al Parco dei Principi. Messi non è nuovo a questo tipo di accoglienza ultimamente. Già prima della partita casalinga contro il Rennes, persa poi per 2-0 dai parigini, il numero 30 del Psg è stato aspramente contestato dai tifosi presenti allo stadio.