Donnarumma, l'intervento che causa il rigore è inspiegabile: tifosi in rivolta

L'intervento di Donnarumma: Psg a picco nella ripresa

Al 36' Barcola entra in area parigina dove però scivola a tu per tu con Donnarumma: sembra quindi sfumare il pericolo, ma sopraggiunge Hakimi che nel tentativo di sbrogliare tocca la sfera facendola carambolare sullo stesso Donnarumma che non riesce a trattenerla. A quel punto arriva Lacazette che gli soffia via il pallone e l'impatto è praticamente inevitabile con il portiere italiano che cerca di recuperare la sfera: lo conferma anche il Var, penalty per il Lione e giallo per Donnarumma. Quest'ultimo viene poi "graziato" da Lacazette che si incarica della trasformazione, spiazzando il portiere ma concludendo sul palo. Rigore sbagliato che però non evita la sconfitta del Psg, maturata poi nella seconda frazione di gioco.