Caos Francia, arrestato l'ex presidente dell'Angers: "Coinvolto in organizzazioni criminali"

PARIGI (FRANCIA) - Calcio sotto shock in Francia, dove l'ex presidente dell'Angers è stato preso in custodia dalla polizia giudiziaria di Nanterre dopo che ieri (martedì 4 aprile), come riporta l'edizione online di 'L'Equipe' citando altri media francesi, era stato convocato per rispondere alle domande nell'ambito di un'indagine aperta dalla procura di Bobigny con l'accusa di "riciclaggio in banda organizzata" e "esercizio illegale di agenti dei giocatori".