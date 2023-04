Psg nel caos, con Mbappé è scontro aperto: tutta colpa di un video

PARIGI (FRANCIA) - Kylian Mbappé è al centro di una nuova polemica in casa Psg . Il fuoriclasse francese non ha infatti apprezzato un gesto del suo club di appartenenza: il classe 1998 è l'uomo-immagine della campagna di rinnovo degli abbonamenti al Parco dei Principi per la prossima stagione in cui però non compaiono Lionel Messi e Neymar . Lo stesso Mbappé non sembra aver apprezzato l'iniziativa del suo club: a testimonariarlo è un messaggio piuttosto piccato sui propri canali social.

Il messaggio di Mbappé

"Ho appena visto la campagna di rinnovo del club per la stagione 2023-2024. Non sono mai stato informato del contenuto", tuona il fuoriclasse francese. "Sembrava una semplice intervista durante una giornata di marketing del club. Non sono d'accordo con questo video pubblicato. Per questo mi batto per i diritti di immagine individuali. Il Psg è un grande club e una grande famiglia, ma non è certo il Kylian Saint Germain".

Il video del Psg

Nel video, caricato dal club francese e disponibile su Youtube, si nota la presenza di Mbappé, seduto sugli spalti del Parco dei Principi. L'attaccante sottolinea l'importanza del sostegno dei tifosi in un discorso intervallato da immagini in cui compaiono i giovani dell'accademia del Psg: "L'atmosfera, il campo, l'atmosfera... Il Parc des Princes avvolge molte cose, è il 12° uomo, è ciò che ci dà ulteriore forza per combattere le nostre battaglie", afferma nel video Mbappé. "Essere parigino è motivo di orgoglio, per ciò che siamo, per ciò che rappresentiamo, orgogliosi di essere ambiziosi, di voler fare le cose, voglia di vincere, di superare sempre noi stessi e non dimenticare mai da dove veniamo".

Caso Mbappé, Al-Khelaifi furioso

Secondo quanto riportato da Rmc Sport, il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi non ha apprezzato la pubblicazione di questo video e le polemiche scaturite in seguito. Il numero uno dei campioni di Francia non vuole vedere più tensione all'interno del club, soprattutto nei confronti del pezzo pregiato Mbappé, che ha contattato telefonicamente più volte per spiegargli l'inconviente. Il presidente parigino, secondo l'emittente transalpina, è furioso per l'accaduto e prenderà provvedimenti in merito a un contenuto, bollato come errore, e per il quale non avrebbe dato la sua approvazione all'ufficio marketing-comunicazione. Il video non ha avuto, inoltre, i riscontri che ci si aspettava: il rinnovo dell'abbonamento allo stadio per la prossima stagione è infatti automatico e il video di Mbappé non è riuscito a fare breccia nel cuore degli indecisi sul confermare o meno l'abbonamento.