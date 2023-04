Ligue 1, il Lens non si ferma più e torna a -3 dal Psg

LENS (Francia) - Continua il momento d'oro del Lens, che nell'anticipo della 30ª giornata di Ligue 1, vince ancora e si riprende il secondo posto a soli tre punti sul Psg in crisi delle ultime settimane. E' tornata a volare invece la squadra di Haise, tornando la schiacciasassi di inizio stagione: contro lo Strasburgo è arrivata la quarta vittoria consecutiva in campionato, ma stavolta senza cleen sheet, che si fermano a 3. Frankowski e Medina risolvono la pratica, Gameiro infiamma il finale e soprattutto rovina il tentativo di tenere ancora una volta la porta inviolata per il Lens.