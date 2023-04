Ligue 1, il Psg rialza la testa e torna a vincere. Harakhiri Lilla

NIZZA (Francia) - Dopo due sconfitte consecutive, torna a vincere in Ligue 1 il Psg, che passa 2-0 a Nizza e rispedisce a -6 l'ambizioso Lens. Protagonista, pur senza brillare di luce propria, il solito Messi, che apre le marcature e fornisce a Sergio Ramos l'assist per il raddoppio che chiude il match. Incolore la prestazione di Mbappé, apparso spento e fuori giri dopo le polemiche via social con la società proseguite per tutta la settimana.