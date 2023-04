Ligue 1, Monaco sciupone: niente sorpasso al Marsiglia. Reazione Lione

La 30ª giornata di Ligue 1 vede il Monaco sciupare la ghiotta occasione di aggredire il terzo posto del Marsiglia di Tudor, impegnato questa sera con il Lorient, facendosi rimontare dal Nantes il doppio vantaggio acquisito nel primo tempo con Disasi e Matazo, Mostafa Mohamed e Blas fissano il risultato finale sul 2-2. Il Lione, contestato dal pubblico dopo l'eliminazione dalla Coppa di Francia, rialza la testa superando il Rennes: Tolisso, Lacazette e Barcola ribaltano il vantaggio dei bretoni firmato da Gouiri. Negli altri match successi importanti per l'Auxerre in casa dell'Ajaccio, per il Tolosa sul campo del Montpellier, e per Brest e Clermont rispettivamente su Reims e Troyes.