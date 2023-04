Pazzesco, Psg-Lens senza Var e con una sola telecamera: ecco il motivo

PARIGI - Il big match della 31ª giornata di Ligue 1 tra Psg e Lens, prima e seconda in classifica distanziate da sei punti, sta già facendo discutere. Non si tratta però di motivazioni legate alla partita, bensì alla sua messa in onda. Secondo quanto scritto da Le Parisien, AMP Visual TV (provider televisivo che si occupa delle partite della Ligue 1) è al momento in sciopero e questo impatterà durante la diretta della partita, in onda su Canal+ Sport in Francia