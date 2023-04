Ligue1, lo strip dei tifosi dell’Angers

CLERMONT-FERRAND (Francia) - Il fine giustifica i mezzi. Ma non sempre i mezzi sono leciti. I tifosi dell’Angers - in trasferta al seguito della loro squadra - hanno cercato in tutti i modi di evitare la sconfitta della formazione francese impegnata nella sfida di Ligue1 contro il Clermont . Nonostante il vantaggio iniziale firmato da Hunou, gli ospiti sono stati raggiunti e superati dai padroni di casa grazie a due calci di rigore.

Lo spogliarello inutile

Dopo aver ottenuto il pareggio a ridosso della mezz’ora, il Clermont ha avuto la possibilità di raddoppiare con un altro penalty. Ed è qui che i tifosi ospiti hanno dato vita uno spogliarello per deconcentrare l’incaricato del tiro dagli undici metri. Almeno una ventina di supporter dell’Angers si sono abbassati i pantaloni mostrando senza esitazioni il loro lato B verso il campo. Ma l’azione destabilizzante non ha in realtà sortito alcun effetto, considerando l’esecuzione perfetta di Cham che ha regalato il gol vittoria alla propria squadra. L’Angers nonostante il doppio vantaggio numerico per le due espulsioni comminate ai padroni di casa, non è riuscito a recuperare lo svantaggio: oltre a perdere la partita, i tifosi hanno perso anche la faccia.