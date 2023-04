Messi alieno, le due incredibili giocate sui gol di Mbappé in Angers-Psg VIDEO

L’undicesimo titolo della storia del Psg è sempre più ad un passo. Ormai si contano solo le giornate che mancano all'ennesimo trionfo visto che i parigini sono a +11 sul Marsiglia, aspettando la partita di domani che vede l’OM impegnato a Lione. Quello contro l'Angers è stato un testacoda senza storia. Poco più di un allenamento contro una squadra che già dopo questa giornata potrebbe essere aritmeticamente retrocessa in Ligue 2. La gara è servita però a Mbappé per allungare in classifica marcatori e a Messi per confermare ancora una volta il suo status di alieno: l'argerntino è entrato in entrambi i gol del Psg con due giocate da urlo.