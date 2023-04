Ligue 1: il Lens travolge il Monaco e spicca il volo, frena il Lille

LENS (FRANCIA) - Dopo il ko contro il Paris Saint-Germain riparte alla grande il Lens , che supera il Monaco nel big-match della 32ª giornata di Ligue 1 aperta ieri (venerdì 21 aprile) dal successo ottenuto proprio dalla capolista Psg sul campo dell'Angers (grazie allo show offerto da Messi e Mbappé ). Tra le mura amiche dello stadio 'Bollaert-Delélis' la squadra di Franck Haise si impone per 3-0 grazie alla doppietta di Openda (9' e 16') e alla rete di Thomasson nella ripresa (56'), volando a +5 sui monegaschi quarti della classe e scavalcando momentaneamente al secondo posto il Marsigilia (atteso dalla trasferta di Lione e ora a -2).

Lille rimontato ad Auxerre

Nell'altra gara odierna frenata in trasferta per il Lille dell'ex tecnico romanista Paulo Fonseca, uscito con un punto dallo 'Stade de l'Abbé-Deschamps' di Auxerre (1-1). Avanti nel primo tempo grazie al calcio di rigore trasformato da David, gli ospiti sono stati infatti raggiunti nella ripresa dall'ex milanista Niang, anche lui a segno dal dischetto (62'). Un pari pesante nella corsa alla salvezza dell'Auxerre, mentre rallenta quella del Lille che punta a un posto in Europa.

