Psg, Donnarumma sulle critiche: "Ingiuste, ma non mi fanno niente"

PARIGI - Le critiche non sono mancate in questa sua esperienza al Psg. Gianluigi Donnarumma è stato spesso preso di mira dal pubblico parigino per qualche errore di troppo in campo, tra alcune imprecisioni con il gioco con i piedi e qualche uscita a vuoto. Gli errori, per fortuna dell'ex Milan e del Psg, sono diminuiti in questa stagione ma, nonostante ciò, il portiere del club parigino non può dirsi esente dalle solite critiche. Durante un'intervista a BeIn Sports Donnarumma ha ammesso: "Le critiche fanno parte del gioco, ormai so come funziona il calcio. Ci sono abituato, ne ho ricevuto tante di critiche. Oggi ho le spalle larghe per sopportarle, anche se a volte sono ingiuste. E comunque non mi fanno niente. Sfortuntamente in qualche frangente non ti va bene nulla. Ma la cosa più importante è rimanere concentrati e non smettere di lavorare per migliorarsi".