Psg, Mbappé segna con il portiere fermo: ecco cosa è successo

PARIGI - Serata da dimenticare per il Psg, crollato al Parco dei Principi per 3-1 contro il Lorient. Una partita da incubo per la squadra di Galtier, rimasta in dieci per l'espulsione dell'ex Inter Hakimi e che vede avvicinarsi in classifica il Marsiglia, ora a -5. L'unica rete dei parigini, segnata da Mbappé, non è bastata per portare a casa dei punti. Il gol in questione è stato accompagnato da numerose polemiche, con l'attaccante francese ha segnato con il portiere fermo.