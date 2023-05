La 33esima giornata della Ligue 1 si chiude con la seconda vittoria consecutiva del Lens, che batte in trasferta il Tolosa e rafforza il terzo posto in campionato, l'ultimo per la qualificazione al turno preliminare di Champions League. La squadra di Haise batte 1-0 il Tolosa, fresco vincitore della Coppa di Francia, grazie al gol di Openda. Il Lens sale così a 69 punti, a solo un punto dal Marsiglia e a -6 dal Psg capolista.