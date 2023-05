Ligue 1, Brest-Nantes 2-0: decidono le reti di Le Douaron e Pereira Lage

In seguito alla brutta delusione nella finale della Coppa di Francia, il Nantes cade anche nello scontro salvezza col Brest: 2-0 firmato da Le Douaron e Pereira Lage. I canarini restano così quart'ultimi in compagnia dello Strasburgo, per gli uomini di Roy tre punti che avvicinano la permanenza in Ligue 1.